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Рудаков Роман Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1883

Сын: Рудаков Николай Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1892

Сын: Рудаков Афонасий Романович

Мать ребёнка: Рудакова Устинья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Устинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Мария Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Федор Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно