Рудаков Роман Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1883
Сын: Рудаков Николай Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1892
Сын: Рудаков Афонасий Романович
Мать ребёнка: Рудакова Устинья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Мария Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно