Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сушков Илья Фолимонович

Отец ребёнка: Сушков Фолимон Прокофьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сушкова (Сушкова) Наталья Фолимоновна

Отец ребёнка: Сушков Фолимон Прокофьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1853

Сын: Сушков Сергей Фолимонович

Отец ребёнка: Сушков Фолимон Прокофьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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