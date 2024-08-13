Сушкова (Сушкова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сушков Фолимон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сушкова (Сушкова) Наталья Фолимоновна
Отец ребёнка: Сушков Фолимон Прокофьевич
Рождение ребёнка
02.09.1853
Сын: Сушков Сергей Фолимонович
Отец ребёнка: Сушков Фолимон Прокофьевич