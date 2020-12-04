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Ивлева Милана Сергеевна
Ивлева Милана Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2020
Пол
Женский
Отец
Ивлев (Стукалов) Сергей Геннадьевич
1983 г.р.
Мать
Ивлева Юлия Юрьевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2020
Отец:
Ивлев Сергей Геннадьевич
Мать:
Ивлева Юлия Юрьевна
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