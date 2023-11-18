Данилов Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1973

Отец: Данилов Анатолий Иванович

Мать: не указана

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