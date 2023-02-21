Иштян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иштян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Иштянов Ишмухамет Иштян улы

Мать ребёнка: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иштянов Кульмухамет Иштян улы

Мать ребёнка: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иштянов Ермухамет Иштян улы

Мать ребёнка: не указана

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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