Анна Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Елисеева

Анна Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Спиридонов

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Спиридонов

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Спиридонов

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Спиридонов

Смерть
1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close