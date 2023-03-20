Анна Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Спиридонов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Спиридонов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Спиридонов
Смерть
1844