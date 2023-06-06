Эркаева Ефремова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эркаева Ефремова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Эркаев Василий Григорьевич

Мать: не указана