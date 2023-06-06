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Эркаева Ефремова Татьяна Васильевна
Эркаева Ефремова Татьяна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Эркаев Василий Григорьевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Эркаев Василий Григорьевич
Мать: не указана
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