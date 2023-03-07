Обухов Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Федор Васильев

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Место рождения

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Обухов Василий (меньший) Макаров

Мать: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Обухов Нифант Федоров

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Обухов Ефрем Федоров

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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