Обухов Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Обухов Василий (меньший) Макаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Обухов Ефрем Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744