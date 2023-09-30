Маевская (Степаненко) Елизавета Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маевская (Степаненко) Елизавета Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Маевский Георгий Иванович

Полтава, Полтавська область
Венчались в Александровской церкви
Рождение ребёнка
1902

Сын: Маевский Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Маевский Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Маевский Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Маевский Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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