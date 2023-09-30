Маевская (Степаненко) Елизавета Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900
Полтава, Полтавська область
Венчались в Александровской церкви
Рождение ребёнка
1902
Сын: Маевский Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Маевский Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Маевский Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Маевский Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно