Крячик (Крячек) Семен Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крячик (Крячек) Семен Трофимович

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Место жительства
1902
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0166.jpg
Смерть
Неизвестно
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