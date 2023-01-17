Андриянова (Писарева) Иларья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриянова (Писарева) Иларья Александровна

Андриянова (Писарева) Иларья Александровна

avatar

Место рождения

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.02.1908

Дата смерти

13.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908

Отец: Писарев Александр Иванович

Мать: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.10.1930

Муж: Андрианов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1931

Сын: Андриянов Лев Михайлович

Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Андрианов Эдуард Михайлович

Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1936

Дочь: Зайцева Римма Михайловна

Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1940

Дочь: Павлушкова Энгельсина Михайловна

Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич

Смерть
13.04.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close