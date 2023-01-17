Андриянова (Писарева) Иларья Александровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1908
Дата смерти13.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908
Бракосочетание
28.10.1930
Рождение ребёнка
27.07.1931
Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Андрианов Эдуард Михайлович
Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1936
Дочь: Зайцева Римма Михайловна
Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1940
Дочь: Павлушкова Энгельсина Михайловна
Отец ребёнка: Андрианов Михаил Васильевич
Смерть
13.04.1994