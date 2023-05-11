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Холменец Валентина Сергеевна
Холменец Валентина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Холменец Сергей Викторович
Мать
Холменец (Карпушина) Людмила
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Холменец Сергей Викторович
Мать:
Холменец Людмила
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