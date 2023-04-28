Демин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1895
Отец: Демин Иван Игнатьевич
Мать: Демина Дарья Фаддеевна
Крещение
06.10.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.10.1917
Жена: Демина Ксения Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно