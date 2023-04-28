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Демин Михаил Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1895

Отец: Демин Иван Игнатьевич

Мать: Демина Дарья Фаддеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.10.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.10.1917

Жена: Демина Ксения Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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