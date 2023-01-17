Мартынов Владимир
Место рождения
Дата рождения18.09.1939
Дата смерти25.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939
Отец: Мартынов Василий
Мать: Капитолина
Москва
Рождение ребёнка
19.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1988
Москва
Похороны
Неизвестно
Люблинское кладбище