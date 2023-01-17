Мартынов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Владимир

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.09.1939

Дата смерти

25.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939

Отец: Мартынов Василий

Мать: Капитолина

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1988
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Люблинское кладбище
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