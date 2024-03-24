Агеев Валериан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Валериан Николаевич

Агеев Валериан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

12.04.1919

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Агеев Н А

Мать: не указана

Смерть
12.04.1919
Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 47 - 47 об
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close