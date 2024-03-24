Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Агеев Валериан Николаевич
Агеев Валериан Николаевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
12.04.1919
Пол
Мужской
Отец
Агеев Н А
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Агеев Н А
Мать: не указана
Смерть
12.04.1919
Гришина
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 47 - 47 об
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия