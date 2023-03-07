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Прилуков Петр Карпов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Прилуков Карп (Леонтьев)

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прилуков Самуил Петров

Мать ребёнка: Прилукова Авдотья Афонасьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Мавра Петрова

Мать ребёнка: Прилукова Авдотья Афонасьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Авдотья Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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