Прилуков Петр Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Прилуков Карп (Леонтьев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Прилукова Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: Прилукова Авдотья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782