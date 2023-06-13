Соколов Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.2012
Мать ребёнка: Петрухина Яна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.2018
Дочь: Соколова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Петрухина Яна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрухина Яна Алексеевна