Соколов Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.2012

Сын: Соколов Денис Андреевич

Мать ребёнка: Петрухина Яна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.2018

Дочь: Соколова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Петрухина Яна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрухина Яна Алексеевна