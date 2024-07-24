Мотрук Василий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрук Василий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотрук Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Мотрук Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно
Тыргул Вертюжень, Флорештский район
Дед Вася умер от рака, в больнице в родном селе Тыргул-Вертюжень. Прилетал сын его Виталий Мотрук на похороны. Похоронен на кладбище по первой улице . Могила с памятником .

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