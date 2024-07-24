Мотрук Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотрук Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Мотрук Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно
Тыргул Вертюжень, Флорештский район
Дед Вася умер от рака, в больнице в родном селе Тыргул-Вертюжень. Прилетал сын его Виталий Мотрук на похороны. Похоронен на кладбище по первой улице . Могила с памятником .