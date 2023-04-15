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Щербина Сергей Иванович
Щербина Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1993
Пол
Мужской
Отец
Щербина Иван Анатольевич
Мать
Щербина Елена Александровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1993
Отец:
Щербина Иван Анатольевич
Мать:
Щербина Елена Александровна
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