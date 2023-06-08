Шильникова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.10.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шильников Евграф Евлампиевич

Отец ребёнка: Шильников Евлампий Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Евлампий Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Нина Евлампиевна

Отец ребёнка: Шильников Евлампий Евграфович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1932