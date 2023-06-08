Шильникова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.10.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Шильников Евграф Евлампиевич
Отец ребёнка: Шильников Евлампий Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Евлампий Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Нина Евлампиевна
Отец ребёнка: Шильников Евлампий Евграфович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.10.1932