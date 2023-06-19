Место рождения
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: не указана
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)