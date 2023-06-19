Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1816 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: не указана

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище в с. Алат