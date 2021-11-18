Новикова (Антошкина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Антошкина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

18.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антошкина (Яськина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Антошкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
14.06.1959

Дочь: Лутай (Лутай) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванович

Смерть
18.11.2021

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