Новикова (Антошкина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти18.11.2021
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Антошкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
14.06.1959
Дочь: Лутай (Лутай) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванович
Смерть
18.11.2021