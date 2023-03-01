Апажихов Аскерби Мухамедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апажихов Аскерби Мухамедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: Апажихов Мухамед Хажумарович

Мать: Аталикова Алихан Мастафовна

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