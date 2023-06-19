Полюдова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Осиповна
Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полюдов Михайло Григорьевич
Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Полюдов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Полюдов Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно