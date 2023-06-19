Полюдова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Осиповна

Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Полюдов Михайло Григорьевич

Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Полюдов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Полюдов Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Полюдов Григорий Иванович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно