Арефьев Сергей Виссарионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Сергей Виссарионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арефьев Виссарион

Мать: Арефьева Елена

Рождение ребёнка
1872

Сын: Арефьев Семен Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1874

Сын: Арефьев Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Арефьев Егор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Арефьева Устинья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Арефьев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Илья Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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