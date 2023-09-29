Арефьев Сергей Виссарионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арефьев Виссарион
Мать: Арефьева Елена
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1874
Сын: Арефьев Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Арефьева Устинья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно