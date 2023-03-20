Пелагея Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Германов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дий Иванов
Отец ребёнка: Германов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Германов Петр Иванов
Отец ребёнка: Германов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Германов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно