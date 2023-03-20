Пелагея Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Германов Кондрат Иванов

Отец ребёнка: Германов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Дий Иванов

Отец ребёнка: Германов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Германов Петр Иванов

Отец ребёнка: Германов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Германов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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