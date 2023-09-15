Белоусов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1908 ст.
Дата смерти25.02.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1908 ст.
Отец: Белоусов Иван Родионович
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
25.10.1908 ст.
Восприемники: унтер-офицер Кирилл Лаврентьев Мироненко солдатская девица Фекла Алексеева Ковалева
Смерть
25.02.1910 ст.
Смерть от кори в возрасте 1,5 года
Похороны
26.02.1910 ст.