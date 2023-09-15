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Белоусов Дмитрий Иванович

Место рождения

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.10.1908 ст.

Дата смерти

25.02.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1908 ст.

Отец: Белоусов Иван Родионович

Мать: скрыто настройками приватности

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Крещение
25.10.1908 ст.
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Восприемники: унтер-офицер Кирилл Лаврентьев Мироненко солдатская девица Фекла Алексеева Ковалева
Смерть
25.02.1910 ст.
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть от кори в возрасте 1,5 года
Похороны
26.02.1910 ст.
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
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