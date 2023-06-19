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Иван Козмич

Место рождения

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Бояринцева Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
Неизвестно