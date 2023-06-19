Иван Козмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Бояринцева Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
Неизвестно