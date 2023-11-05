Огарков Семён Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгарков Семён Феофанович

Огарков Семён Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огарков Фиофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теевская Маруся Семёновна

Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осминина Марина Семёновна

Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Лида Семёновна

Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевакина Степанида Семёновна

Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close