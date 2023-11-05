Огарков Семён Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огарков Фиофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теевская Маруся Семёновна
Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осминина Марина Семёновна
Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Лида Семёновна
Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевакина Степанида Семёновна
Мать ребёнка: Огаркова Василиса Евдокимовна
Смерть
Неизвестно