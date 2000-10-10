Панова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1923

Дата смерти

10.10.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Георгий Александрович

Смерть
10.10.2000

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