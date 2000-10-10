Панова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1923
Дата смерти10.10.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Георгий Александрович
Смерть
10.10.2000