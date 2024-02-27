Ромасев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромасев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1940

Дата смерти

20.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жуйко) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жуйко) Татьяна

Рождение ребёнка
20.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жуйко) Татьяна

Рождение ребёнка
18.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жуйко) Татьяна

Смерть
20.06.1980

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