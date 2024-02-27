Ромасев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1940
Дата смерти20.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жуйко) Татьяна
Рождение ребёнка
20.11.1953
Рождение ребёнка
18.10.1961
Смерть
20.06.1980