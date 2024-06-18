Якушева (Нюнина) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Якушев) Нина
Отец ребёнка: Якушев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушев Валерий
Отец ребёнка: Якушев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушев Анатолий
Отец ребёнка: Якушев Александр
Рождение ребёнка
1928
Сын: Якушев Борис Александрович
Отец ребёнка: Якушев Александр
Пурех
Бракосочетание
01.02.1928
Муж: Якушев Александр
Смерть
Неизвестно