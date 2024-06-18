Якушева (Нюнина) Елизавета Федоровна 03.09.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якушева (Нюнина) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Якушев) Нина

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Валерий

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Анатолий

Отец ребёнка: Якушев Александр

Рождение ребёнка
1928

Сын: Якушев Борис Александрович

Отец ребёнка: Якушев Александр

Пурех
Бракосочетание
01.02.1928

Муж: Якушев Александр

Смерть
Неизвестно

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