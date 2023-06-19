Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.02.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.02.1891 Макарушкина Василий Михайлович Чамров Макарушкина отец запасной рядовой Михаил Семенович Чамров Макарушкина мать жена Анастасия Афанасьевна Чамрова Пригородние жите... Показать все
Место жительства
1891 ст.
Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно