Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.02.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.02.1891 Макарушкина Василий Михайлович Чамров Макарушкина отец запасной рядовой Михаил Семенович Чамров Макарушкина мать жена Анастасия Афанасьевна Чамрова Пригородние жите... Показать все
Место жительства
1891 ст.
Макарушино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно