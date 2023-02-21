Цыбизов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбизов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1935

Отец: Цыбизов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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