Байков Епифан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Байкова ?
п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Байкова ?
р.п.Тума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Устинья Епифановна
Мать ребёнка: Байкова ?
р.п.Тума
Смерть
Неизвестно
п. Тума, Рязанская область, Россия