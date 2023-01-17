Андреев Николай
Место рождения
Дата рождения24.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1918
Отец: Андреев Иван
Мать: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Похороны
10.04.1944
погиб и захоронен
Военная награда
15.11.1950
Президиум ВС СССР
Медаль «За боевые заслуги». Воинское звание: инженер-подполковник | Президиум ВС СССР
Военная награда
30.12.1956
Президиум ВС СССР
Орден Красной Звезды. Воинское звание: инженер-подполковник | Президиум ВС СССР
Смерть
Неизвестно