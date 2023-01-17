Андреев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

24.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1918

Отец: Андреев Иван

Мать: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Похороны
10.04.1944
погиб и захоронен
Военная награда
15.11.1950
Президиум ВС СССР
Медаль «За боевые заслуги». Воинское звание: инженер-подполковник | Президиум ВС СССР
Военная награда
30.12.1956
Президиум ВС СССР
Орден Красной Звезды. Воинское звание: инженер-подполковник | Президиум ВС СССР
Смерть
Неизвестно
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