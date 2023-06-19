Жабин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Жабин Михаил Трофимович
Мать: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Жабин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1837
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна
ГАОО Ф173-15-301, л.100
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабина Авдотья Яковлевна
Смерть
1842