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Жабин Иван Михайлович

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Жабин Михаил Трофимович

Мать: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Жабин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
12.01.1837

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жабина Авдотья Яковлевна

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО Ф173-15-301, л.100
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Авдотья Яковлевна

Смерть
1842
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область