Ошуркова (Казанцева) Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мезенина Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мезенина Вера Борисовна
Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ошурков Василий Борисович
Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошуркова Анфиса Борисовна
Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно