Ошуркова (Казанцева) Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Казанцева) Ольга Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мезенина Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мезенина Вера Борисовна

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ошурков Василий Борисович

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошурков Михаил Борисович

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошуркова Анфиса Борисовна

Отец ребёнка: Ошурков Борис Каллистратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Борис Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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