Беднов Сергей
Место рожденияКраснодарский край
Дата рождения14.06.1950
Дата смерти10.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодарский край
Бракосочетание
29.?.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.08.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно