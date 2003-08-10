Беднов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беднов Сергей

Место рождения

Краснодарский край

Дата рождения

14.06.1950

Дата смерти

10.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край
Бракосочетание
29.?.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
10.08.2003
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область
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