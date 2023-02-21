Рожков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.08.1996
Рождение ребёнка
24.02.1997
Сын: Рожков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Рожкова Наталья Германовна
Рождение ребёнка
22.01.2012
Сын: Рожков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Рожкова Наталья Германовна
Кострома, город Кострома, Костромская область