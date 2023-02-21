Рожков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.08.1996

Жена: Рожкова Наталья Германовна

Рождение ребёнка
24.02.1997

Сын: Рожков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Наталья Германовна

Рождение ребёнка
22.01.2012

Сын: Рожков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Наталья Германовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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