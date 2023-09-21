Шабалдин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно