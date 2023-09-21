Шабалдин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалдин Иван Ефимович

Шабалдин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шабалдин Степан Иванович

Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шабалдин Яков Иванович

Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шабалдина Евгения Фокеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалдина Евгения Фокеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close