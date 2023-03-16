Усынина (неизвестно) Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1706 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496
Рождение ребёнка
1707 ст.
Дочь: Орина Артемьевна
Отец ребёнка: Усынин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1713 ст.
Отец ребёнка: Усынин Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Усынин Ермолай Артемьевич
Отец ребёнка: Усынин Артемий Иванович