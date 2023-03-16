Усынина (неизвестно) Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина (неизвестно) Марина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1706 ст.

Муж: Усынин Артемий Иванович

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496
Рождение ребёнка
1707 ст.

Дочь: Орина Артемьевна

Отец ребёнка: Усынин Артемий Иванович

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1713 ст.

Сын: Усынин Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Усынин Артемий Иванович

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Усынин Ермолай Артемьевич

Отец ребёнка: Усынин Артемий Иванович

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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