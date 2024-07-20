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Баяндин Илларион Кондратьевич

Место рождения

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

25.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Баяндин Кондрат

Мать: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.82 (МК-1874) - смерть
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баяндина Матрона Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Баяндин Василий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.35
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баяндин Пётр Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.95 - МК (1870) - брак ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.48 - МК (1871) - отец
Смерть
25.09.1874
Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.60- МК (1871) - отец восприемницы ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.82 (МК-1874)

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