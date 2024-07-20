Баяндин Илларион Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти25.09.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Баяндин Кондрат
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.82 (МК-1874) - смерть
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баяндина Матрона Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Баяндин Василий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 533, С.35
Рождение ребёнка
1852
Сын: Баяндин Пётр Илларионович
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.95 - МК (1870) - брак ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.48 - МК (1871) - отец
Смерть
25.09.1874
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.60- МК (1871) - отец восприемницы ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.82 (МК-1874)