Филонович Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонович Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1928

Дочь: Михновец Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Надежда

Морочь, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.02.1933

Сын: Филонович Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филонович Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
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