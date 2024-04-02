Филонович Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1928
Дочь: Михновец Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Надежда
Морочь, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.02.1933
Сын: Филонович Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филонович Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно