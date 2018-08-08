Будкина (Николаева) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкина (Николаева) Александра Семеновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.02.1934

Дата смерти

08.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будкин Алексей Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будкин Алексей Арсентьевич

д. Настасьино, Смоленская область,Сычевский район, Россия
Смерть
08.08.2018
д.Никольское Сычевский р-он Смоленской области
Похороны
Неизвестно
д. Соколино, Смоленская область, Россия
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