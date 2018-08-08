Будкина (Николаева) Александра Семеновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.02.1934
Дата смерти08.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будкин Алексей Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Настасьино, Смоленская область,Сычевский район, Россия
Смерть
08.08.2018
д.Никольское Сычевский р-он Смоленской области
Похороны
Неизвестно
д. Соколино, Смоленская область, Россия