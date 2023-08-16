Сташкина Татьяна Сташковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСташкина Татьяна Сташковна

Сташкина Татьяна Сташковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1925

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925

Отец: Ябатыров Сташка

Мать: Сташкина Анна Сташковна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close