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Сташкина Татьяна Сташковна
Сташкина Татьяна Сташковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1925
Пол
Женский
Отец
Ябатыров Сташка
1898 г.р.
Мать
Сташкина Анна Сташковна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925
Отец:
Ябатыров Сташка
Мать:
Сташкина Анна Сташковна
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