Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна
Место рожденияп. Ялнерки Кунецовской волости Сернурского прихода
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Около 1858
Отец: Вершинин Гавриил Никифоров
Мать: не указана
п. Ялнерки Кунецовской волости Сернурского прихода
Бракосочетание
1880
Поручители: по жениху - Федор Яковлев Лоскутов и Гавриил Яковлев Лоскутов. Л. 96 об.-97
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.
Сын: Лоскутов Тимофей Иванов Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
7.06.1882 года крещение. Восприемники: уволенный в запас армии рядовой Федор Игнатов Софронов. Лл. 371 об. -372.
Рождение ребёнка
10.06.1883 ст.
Дочь: Лоскутова Христина Иванова Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
Восприемники: умершего крестьянина Якова Егорова Лоскутова дочь девица Марина. лл. 35 об.-36
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.
Сын: Лоскутов Панкратий Иванов Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
7.07.1884 года крещение. Восприеиники: Кузнецовской волости п. Петрова уволенный в запас армии Яков Павлов Смоленцев. Лл. 195 об.-196
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.
Сын: Лоскутов Иван Иванов Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
28.05.1888 года крещение. Восприемники: Илья Максимов Лоскутов. лл. 153 об.-154
Рождение ребёнка
07.04.1891 ст.
Сын: Лоскутов Дисан Иванов Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
8.04.1891 года крещение. Восприемники: Степан Ильин Лоскутов. Л.340 об.-341
Рождение ребёнка
24.04.1893 ст.
Дочь: Лоскутова Александра Иванова Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
25.04.1893 года крещение. Восприемники: крестьянская девица Марина Яковлева Лоскутова. Лл. 13 об-14
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.
Сын: Лоскутов Афанасий Иванов Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич
5.07.1898 года крещение. Восприемники: запасной солдат Никифор Васильев Лоскутов. Лл. 130 об.-131
Смерть
Неизвестно