Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Вершинина) Евдокия Гавриилова Гавриловна

Место рождения

п. Ялнерки Кунецовской волости Сернурского прихода

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Вершинин Гавриил Никифоров

Мать: не указана

п. Ялнерки Кунецовской волости Сернурского прихода
Бракосочетание
1880

Муж: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручители: по жениху - Федор Яковлев Лоскутов и Гавриил Яковлев Лоскутов. Л. 96 об.-97
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.

Сын: Лоскутов Тимофей Иванов Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
7.06.1882 года крещение. Восприемники: уволенный в запас армии рядовой Федор Игнатов Софронов. Лл. 371 об. -372.
Рождение ребёнка
10.06.1883 ст.

Дочь: Лоскутова Христина Иванова Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: умершего крестьянина Якова Егорова Лоскутова дочь девица Марина. лл. 35 об.-36
Рождение ребёнка
05.07.1884 ст.

Сын: Лоскутов Панкратий Иванов Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
7.07.1884 года крещение. Восприеиники: Кузнецовской волости п. Петрова уволенный в запас армии Яков Павлов Смоленцев. Лл. 195 об.-196
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.

Сын: Лоскутов Иван Иванов Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
28.05.1888 года крещение. Восприемники: Илья Максимов Лоскутов. лл. 153 об.-154
Рождение ребёнка
07.04.1891 ст.

Сын: Лоскутов Дисан Иванов Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
8.04.1891 года крещение. Восприемники: Степан Ильин Лоскутов. Л.340 об.-341
Рождение ребёнка
24.04.1893 ст.

Дочь: Лоскутова Александра Иванова Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
25.04.1893 года крещение. Восприемники: крестьянская девица Марина Яковлева Лоскутова. Лл. 13 об-14
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Лоскутов Афанасий Иванов Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Яковлев Яковлевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
5.07.1898 года крещение. Восприемники: запасной солдат Никифор Васильев Лоскутов. Лл. 130 об.-131
Смерть
Неизвестно
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