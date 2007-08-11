Акмалов Нияз Рашитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акмалов Нияз Рашитович

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Место рождения

Каташ-Каран, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.02.1954

Дата смерти

11.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Каташ-Каран, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.08.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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