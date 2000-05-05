Заровняева Ефимья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева Ефимья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1913

Дата смерти

05.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровняев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровняев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Заровняев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Заровняев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровняев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровняев Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Александр Андреевич

Смерть
05.05.2000
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