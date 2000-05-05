Заровняева Ефимья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1913
Дата смерти05.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Сын: Заровняев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Заровняев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2000