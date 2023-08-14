Костарев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костарева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Костарева Ираида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костарев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Костарева Ираида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костарев Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Костарева Ираида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костарев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Костарева Ираида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костарева Ираида Павловна

Смерть
Неизвестно
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